HCP: la demande intérieure continue de porter l’activité économique

Une analyse conjoncturelle du Haut-commissariat au plan fait état d'une nette évolution de l’activité économique passant de 1,6% à 3,8% en 2017.

L’activité économique reprend. En effet, le premier trimestre 2017 connait un regain de croissance avec un taux de 3,8%, contre 1,6 % à la même période en 2016. Cette croissance est soutenue principalement par l’activité agricole.

Toujours selon le Haut-commissariat au plan (HCP), la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 12,1% sur le premier trimestre de 2017, après avoir baissé de 9,1% durant la même période en 2016.

Le HCP explique cette progression par une évolution de 14,2% de l’activité agricole qui affichait une croissance de 10,9% au premier trimestre de 2016. Cette croissance a néanmoins été freinée par une baisse de 8,1% dans le secteur de la pêche qui avait connu une croissance de 12,7% durant les trois premiers mois en 2016.

L’industrie en régression

La valeur ajoutée des activités non agricoles a connu une hausse beaucoup plus légère (2,4%). Dans le détail, le secteur des services est en hausse de 3% (2,4% au premier trimestre 2016). À l’exception de l’éducation, de la santé et de l’action sociale qui ont régressé de 1,1%, l’ensemble des autres composantes du secteur ont dégagé des résultats positifs.

Toutefois, le secteur industriel industrie est en légère récession, avec une croissance de 1,7 contre 2% au premier trimestre 2016. Ce résultat s’explique par un repli de la valeur ajoutée des activités de l’industrie d’extraction (6,1% contre 8,2% en 2016), des industries de transformation (0,9% au lieu de 2,3% ) du secteur eau & électricité (0,9% au lieu d’une hausse de 1,2%) ainsi que du BTP (0,4% au lieu d’une hausse de 3%).

La demande intérieure en hausse

Par ailleurs, la demande intérieure a progressé de 4,8% au premier trimestre 2017 (4,3% à la même période en 2016), contribuant ainsi pour 5,2 points à la croissance économique nationale.

Les dépenses de consommation des ménages ont connu une hausse de 4%. En revanche, la consommation finale des administrations publiques a reculé à 0,9%, contre 2,6% en 2016.

Décélération des exportations

Du côté des échanges extérieurs, on note une décélération globale. Les exportations de biens et services ont connu une hausse de 4,6% durant le premier trimestre 2017 contre 6,3% en 2016. La croissance des importations est elle aussi en repli. Elle est passée de 12,5% à 7% entre les premiers trimestres 2016 et de 2017.

Kenza Ait Daoud