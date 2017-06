Le chef du gouvernement tunisien en visite au Maroc les 18 et 19 juin

13 accords de coopération seront signés entre le Maroc et la Tunisie lors de la visite de Youssef Chahed au Maroc. Le chef du gouvernement tunisien s’entretiendra avec son homologue marocain Saad Eddine El Othmani.

Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, est attendu à Rabat les 18 et 19 juin prochains où il participera aux travaux de la 19e session de la Haute commission mixte maroco-tunisienne. Youssef Chahed sera à la tête d'une délégation comprenant les ministres de l'Emploi, et du Transport, les secrétaires d'État aux Affaires étrangères, et au Commerce, ainsi que du vice-président de l'organisation patronale tunisienne, et de plusieurs conseillers du chef du gouvernement, indique l’agence de presse tunisienne TAP.

Cette visite devrait être marquée par la signature de 13 conventions dans les domaines de l’investissement, de l’aviation civile, la formation professionnelle, l’emploi, ou encore l’enseignement supérieur agricole, entre autres.

Youssef Chahed s'entretiendra durant son passage avec son homologue marocain Saad Eddine El Othmani. Le chef du gouvernement tunisien rencontrera également les présidents des deux chambres du parlement, Habib El Malki et Hakim Benchamach, indique l’agence TAP qui cite un communiqué de la primature tunisienne.