L'usine PSA Peugeot-Citroën de Kénitra sort de terre

Les travaux de l'usine Peugeot-Citroën de Kénitra ont été lancés ce jeudi 15 juin en présence du PDG du groupe français et du ministre de l'Industrie.

"Nous voulons produire localement ce que nous vendons localement", a répété Carlos Tavares, président du groupe PSA, jeudi, lors du lancement du chantier de l'usine PSA dans la zone franche de Kénitra. Une ambition justifiée par Rémi Cabon, directeur général de Peugeot Citroën Automobiles Maroc, qui affirme que "le taux d'intégration local (pièces fabriquées sur place, NDLR) sera de 60% à l'ouverture de l'usine".

L'usine, qui a nécessité un investissement de 557 millions d'euros, devrait générer "3.500 emplois directs, et 20.000 emplois indirects", relève Moulay Hafid Elalamy. Le ministre de l'Industrie rappelle que ce projet s'inscrivait dans l'objectif des 500.000 emplois industriels à l'horizon 2020 prévus dans le Plan d'accélération industrielle. Il souligne aussi que le contrat signé avec PSA contient un objectif "d'achat d'un milliard d'euros de pièces usinées au Maroc".

Selon les termes de Carlos Tavares et Moulay Hafid Elalamy, il s'agit d'une usine de toute dernière génération avec une capacité de production qui peut évoluer. Lors de son ouverture prévue à la mi-2019, 90.000 véhicules seront produits dès la première année. L'usine entend atteindre, à terme, une cadence annuelle 200.000 unités.

"Notre ambition est de vendre un million de véhicules dans la région Afrique & Moyen-Orient, et d'y produire pas moins de 70% de ces véhicules", a indiqué Carlos Tavares. Une ambition qui concorde avec celle du Maroc. "Notre capacité actuelle est de 620.000 véhicules produits chaque année au Maroc, et nous avons l'intention d'atteindre une capacité d'un million", a souligné de son côté Moulay Hafid Elalamy. Plus tôt en juin, le Maroc exportait le millionième véhicule Renault à partir du port de Tanger Med.