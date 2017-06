Après les Emirats arabes unis et le Koweït, Nasser Bourita se rend Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères a transmis un message verbal du roi Mohammed VI au roi Salman d’Arabie saoudite.

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est rendu à Riyad le 13 juin. Lors de son passage dans la capitale saoudienne, il a rencontré le roi Salman d’Arabie saoudite auquel il a transmis un message verbal du roi Mohammed VI. Cette visite intervient quelques heures après son passage au Koweït où il a rencontré l’émir Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah ainsi que son homologue koweïtien Sabah Al-Khalid Al-Sabah.

La veille, le ministre des Affaires étrangères s’était rendu dans la capitale émiratie Abou Dhabi, où il s’est entretenu avec le prince héritier de l’émirat, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, qui est également commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. Lors de ces deux visites, Nasser Bourita a également transmis un message verbal du roi Mohammed VI.

Mr. Nasser Bourita a transmis un message verbal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'Emir du Koweït.

Cette série de visites survient alors que le Maroc a annoncé l’envoi d'une aide alimentaire vers le Qatar. Une décision prise "en conformité avec les préceptes de la religion islamique qui incite à la solidarité et l’entraide" et qui n’a "aucun lien avec les aspects politiques" de la crise entre le Qatar et les autres pays du Golfe selon le ministère des Affaires étrangères. Une crise diplomatique au sujet de laquelle le royaume a adopté une position de "neutralité positive" justifiée par "les liens de fraternité" entre le roi Mohammed VI et les dirigeants des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).