Idar Duo de inwi séduit les foyers marocains

Franc succès pour Idar Duo ! Moins d’un mois après le démarrage de sa commercialisation, la solution internet très haut débit pour les foyers de inwi a déjà séduit des milliers de familles marocaines.

«Les ventes enregistrées dépassent les objectifs de plus de 50%. C’est la preuve que les besoins des Marocains évoluent, qu’ils ne peuvent plus se satisfaire des offres de connexions traditionnelles et qu’ils sont preneurs de solutions alternatives de connexion à très haut débit à domicile. La box de inwi est innovante à plus d’un titre et répond ainsi aux différents besoins des familles marocaines en terme d’appels et de connexion internet», explique Mohamed Zerouali, Directeur Marketing B2C chez inwi. Ainsi, avec Idar Duo, inwi met en effet sur le marché une box révolutionnaire sans installation qui offre, pour la première fois au Maroc, un accès illimité à internet à travers trois formules sans engagement. Les tarifs démarrent à 199 Dhs par mois pour accès internet qui ne coupe jamais couvrant les besoins classiques (navigation sur internet, accès aux emails, musique en ligne, jeux en ligne et même streaming en qualité standard). Une autre formule, commercialisée à 249 dirhams, permet de bénéficier, en plus, des appels illimités vers Idar Duo ainsi que les fixes nationaux et de 2 heures de communication vers les mobiles. La formule à 349 DH a été pensée pour les besoins les plus poussés en termes d’internet (jeux e-sport sur console ou PC, le streaming de contenu HD ou encore l’accès à de l’IPTV ou de la VOD).

La box Idar duo permet de supporter jusqu’à 32 connexions simultanées sur tous supports (tablettes, ordinateurs, téléphones, etc.) pour un usage familial et sans contraintes.