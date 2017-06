Ford innove en après-vente et propose plusieurs packages de maintenance et d’extension de garantie « all inclusive » !

Casablanca, 5 Juin 2017, Ford lance au Maroc les packs prépayés en entretien et extension de garantie.

Lorsque vous achetez un véhicule neuf, la plupart des constructeurs vous proposent systématiquement une garantie qui expire au bout d’un certain nombre de kilomètres ou d’années. Une telle pratique est devenue monnaie courante, si bien que vous ne vous posez même plus la question de savoir si une garantie automobile peut être extensible ou négociable, ou si elle s’adapte réellement à votre style de conduite.

C’est dans cette optique que Ford, a décidé de mettre en place un service après- vente innovant « all inclusive », à des tarifs avantageux, que le client peut personnaliser en fonction de ses besoins en termes de kilomètres et de nombre d’années : il s’agit du « Ford Extended Service Plan » (ESP), qui permet au client d’être protégé des coûts de réparation inattendus, ainsi que de la hausse des prix des pièces de rechange et de la main d’œuvre.

Ford ESP est commercialisé sous deux types de contrats : Ford Entretien et Ford Protect, valables aussi bien au Maroc qu’à l’échelle internationale.

Il est inutile de rappeler à quel point de tels contrats peuvent faire sensiblement augmenter la valeur du véhicule si le client décide de le revendre, surtout qu’ils sont transférables au nouveau propriétaire

« Ces produits confèrent une tranquillité d’esprit inégalée à nos clients, surtout qu’ils sont finançables avec le véhicule. C’est dans la continuité de notre engagement à mettre constamment à la disposition des clients Ford des produits innovants qui rendent l’expérience Ford plaisante » explique Abdelouahab ENNACIRI, Directeur Général de SCAMA

- Ford Entretien est un contrat de maintenance proposé au client au moment de l’acquisition d’un véhicule Ford neuf ou lors de ses différents passages en atelier. Ce contrat suggère que l’ensemble des interventions futures, d’ordre mécanique ou autre, soient entièrement couvertes par Ford !

Désormais, vous n’avez même plus à vous soucier de l’entretien régulier de votre véhicule, puisque Ford le fait à votre place ! Et ce n’est pas tout : l’intégralité des réparations est réalisée à partir de pièces d’origine Ford et par des techniciens certifiés !

Avec Ford Entretien, de nombreuses interventions sont devenues possibles ! Qu’il s’agisse du remplacement d'un filtre à pollen, d’une vidange, d’un équilibrage de jantes, ou même du remplacement de pièces d'usure telles que les freins, l’embrayage, les amortisseurs, les courroies, certaines durites, les bougies et les balais d'essuie-glace…Toutes ces pièces d’usure sont incluses !

- Ford Protect est un contrat d’extension de garantie qui permet aux clients Ford d’étendre la garantie de leurs véhicules jusqu’à 5 ans ou 160 000 Km. Ford Protect peut être souscrit à l’achat du véhicule et inclus dans le financement, ou à tout moment avant l’expiration de la garantie de base.

Cette offre est d’ailleurs adaptative et il est possible de la personnaliser à souhait en fonction de vos différentes exigences et même de votre style de conduite.

De plus, pas moins de 1000 composants différents de votre véhicule sont couverts par l’offre Ford Protect. Cette couverture concerne les pannes dues aux défauts matériels ou de fabrication, ou à l’usure normale des composants couverts.

Ford Protect représente ainsi, une protection absolue de votre investissement automobile.

« Contrairement à la majorité de nos concurrents, chez Ford chaque client a droit à une couverture d'usine qui n’est pas réalisée par un prestataire externe mais par le constructeur lui-même » explique Evan Hubenka, directeur commercial de Ford Protect, Ford Moyen-Orient et Afrique.

En outre et pendant toute la durée des réparations effectuées, Ford met à la disposition de ses clients un véhicule de courtoisie sur une période pouvant aller jusqu’à 10 jours. Une offre qui intervient dans le cadre de Ford Protect et une assistance 7j/7 et 24h/24 pour tout le programme ESP.

