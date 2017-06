Akhannouch et Mezouar représentent le Maroc à une conférence de l'ONU sur les océans

Le ministre de l’Agriculture et le président de la COP22 représenteront le Maroc lors de cet évènement qui se tiendra du 5 au 9 juin à New York.

Du 5 au 9 juin 2017, une conférence de haut niveau des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) se tiendra au siège de l'ONU à New York sous le thème "Nos Océans, notre Avenir: forger un partenariat pour la mise en œuvre de l’ODD 14". La délégation marocaine annoncée pour l'évènement sera conduite par le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch. Il sera notamment accompagné du président de la COP22, Salaheddine Mezouar, ainsi que du représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale, d'après un communiqué du ministère de l’Agriculture publié ce lundi 5 juin.

La même source annonce "un nombre important de plénières et de tables rondes sur différentes thématiques liées à la protection des océans et a pour objectifs de stimuler les nouveaux partenariats autour de l’ODD 14". Cet objectif de développement durable concerne la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines.

Parallèlement à cet évènement, le Maroc organisera, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan le 8 juin, une table ronde sous le thème de "l’initiative de la Ceinture bleue dans le cadre de l’Afrique en action pour une économie bleue durable et répondant aux objectifs du développement durable, notamment l’ODD 14".