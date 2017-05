VIDEO : Des manifestants caillassent la police à Al Hoceïma

Des scènes de caillassage sont diffusées en direct sur Facebook depuis les environs d'Al Hoceïma.

Des vidéos impressionnantes circulent sur le web depuis Ajdir, la ville natale de Mohamed Ben Abdelkarim El Khattabi, figure historique au Rif, et leader du mouvement de résistance anticolonialiste dans le Rif. On y voit des manifestants jeter des pierres sur la police qui recule. Les camions des forces de l'ordre sont pris pour cible et leur matériel est même volé par quelques manifestants. Une séquence tournée aux alentours de 17h.