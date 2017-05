Le parquet d'Al Hoceima ordonne l'arrestation de Nasser Zefzafi

La justice ordonne l'arrestation de Nasser Zefzafi, l'accusant d'avoir "entravé" la prière du vendredi et insulté un imam.

Le procureur du roi à Al Hoceima a ordonnée "l'arrestation de Nasser Zefzafi pour les besoins de l'enquête et sa présentation devant le parquet", selon un communiqué publié le vendredi 26 mai au soir, par la Cour d'appel d'Al Hoceima. Le communiqué explique que le parquet a été "informé d'actes d'entrave à la liberté de religion pendant la prière du vendredi commise par Nasser Nezfzafi et d'autres personnes l'accompagnant". Le communiqué affirme que le leader du hirak a "empêché l'imam de finir son prêche et a prononcé à l'intérieur de la mosquée un discours dans lequel il insultait l'imam, perturbant le calme et la piété du lieu".

