France: Macron donne son premier discours à l'Elysée

Le nouveau président Emmanuel Macron veut "rassembler et réconcilier les Français".

Le nouveau chef d'Etat français a affirmé lors de son discours d'investiture dimanche 14 mai à l'Elysée, "sa volonté constante de réconcilier et rassembler l'ensemble des Français". "Tout ce qui fait de la France un pays sûr, où l'on peut vivre sans avoir peur, sera amplifié. La laïcité républicaine sera défendue. Nos forces de l'ordre, notre renseignement, nos armées réconfortées" a déclaré Emmanuel Macron, après la cérémonie de la passation des pouvoirs avec le président sortant François Hollande.

"Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des usages ou des habitudes parfois hors du temps" a signalé le président fondateur du mouvement En Marche, et de rajouter, "Rien ne sera concédé à la facilité ni au compromis. Rien n'affaiblira ma détermination".

Pour le nouveau président français, "le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment", il précise dans ce sens, "Les Français ont choisi le 7 mai dernier l'espoir et l'esprit de conquête (...) La division et les fractures qui parcourent notre société doivent être surmontées, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou morales". Emmanuel Macron reconnait que "depuis des décennies la France doute d'elle-même", et qu'elle "se sent menacée dans sa culture, dans son modèle social, dans ses croyances profondes, elle doute de ce qui l'a faite".

Emmanuel Macron, qui est attendu ce lundi 15 mai à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel a expliqué dans son discours que "Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France", il conclut, "Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin, d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir".

