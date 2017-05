Nissan lance son tout dernier modèle Micra

Nissan annonce la mise sur le marché marocain de sa toute nouvelle Micra à 3 hayons de 5e génération. Celle-ci affiche une technologie et une série de nouvelles fonctionnalités haut de gamme. “Nous nous sommes engagés à offrir à nos clients les meilleurs des modèles les plus sollicités de toute notre gamme, et la nouvelle Micra Gen5 est le prolongement de cet engagement.” Elle se distingue par son design innovant, son système de prévention de sortie de voie, son dispositif intelligent de freinage d'urgence avec reconnaissance des piétons, son assistant de feux de route... Ce nouveau modèle (à partir de 159 000 DH) propose une motorisation diesel 1,5 L avec une puissance de 90 ch. En 2016, le volume des ventes de Nissan au Maroc a crû de 25% en glissement annuel.

Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma