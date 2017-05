Un adolescent mexicain a inventé un soutien-gorge détectant le cancer du sein. Il s’appelle Julián Ríos Cantú et n’a que 18 ans.

18 ans et déjà patron. Alors que les personnes de son âge attendent de passer le baccalauréat, le Mexicain Julián Ríos Cantú est déjà l’auteur d’une invention qui pourrait être utile aux médecins. Baptisée Eva, la création de Cantú est un soutien-gorge capable de détecter le cancer du sein rapporte le Huffington Post. Le choix d’un soutien-gorge pour détecter les tumeurs s’explique par le fait qu’il « permet de maintenir les deux seins dans la même position et n’est pas nécessaire d’être porté plus d’une heure par semaine » affirme le jeune inventeur cité par le Huffington Post.

Comment cette invention peut-elle détecter un cancer du sein ? « Quand une tumeur est présente dans le sein, il y a plus de sang, plus de chaleur et il y a un changement au niveau de la température et de la texture. S’il y a un changement important, nous vous recommanderons d’aller consulter un médecin » affirme le jeune homme, actuellement PDG et co-fondateur de Higia Technologies.

Cette invention tenait à cœur au jeune homme qui a perdu sa mère atteinte d’un cancer du sein. « Quand j’avais 13 ans, ma mère avait subi une récidive du cancer du sein ». Cette découverte intervient tardivement selon l’inventeur : « Le diagnostic intervient tardivement car ma mère a perdu ses deux seins et sa vie ».