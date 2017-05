Gouvernement: priorité à l'Afrique

Le gouvernement El Othmani a fait du suivi de la coopération au niveau du continent une de ses priorités. Il passe déjà à l'acte avec l'adoption d'une vingtaine de conventions et d'accords.

Le gouvernement El Othmani s'est engagé à assurer un bon suivi de l'action menée ces derniers mois par le Maroc sur le continent et des visites royales dans plusieurs pays. Pour tenir cet engagement hautement stratégique pour le royaume, l'équipe de Saad Eddine El Othmani prévoit, lors de son deuxième conseil de gouvernement ce jeudi 4 mai, d'examiner et d'adopter une vingtaine de conventions et d'accords de partenariat signés depuis l'automne dernier avec huit pays (Tanzanie, Madagascar, Nigéria, Rwanda, Éthiopie, Zambie, Ghana et Soudan du Sud).

Ces conventions et accords, signés lors des différentes tournées royales en Afrique, embrassent plusieurs secteurs avec une prédominance de l'agriculture. "Notre priorité est d'adopter ces textes et les transmettre au Parlement dans les plus brefs délais", affirme une source au sein du gouvernement.

L'ordre du jour complet: OJ_04.05.2017