Orange lance le 1er service de recharge sans contact

Après le lancement du QR Code, qui donne la possibilité de récupérer facilement le code à 16 chiffres de la carte de recharge, Orange surprend encore en annonçant une nouvelle façon de recharger sa ligne, en un seul geste et sans contact. SMART Recharge, c’est le nom de cette énième innovation qui permet d’effectuer tous les types de recharge disponibles au catalogue des offres Orange. La Smart Recharge peut être achetée et utilisée dans les boutiques Orange et chez les revendeurs équipés. Grâce à cette technologie sécurisée, plus besoin de communiquer son numéro pour recharger et donc plus de risque de voir le montant de sa recharge affecté, par erreur, à une autre ligne. Une innovation n'a de sens que si elle facilite le quotidien. Et ça, Orange l’a bien compris !

