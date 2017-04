Un humoriste français démissionne d’une chaîne de radio après avoir été "censuré"

Pierre Emmanuel Barré est un humoriste français qui présentait une courte chronique sur France Inter, dans l’émission "La Bande Originale" de Nagui. Hier, il a présenté sa démission, dénonçant une "censure" du producteur.

"Quand on me demande de ne pas faire une chronique, je démissionne. Alors, j’ai démissionné" annonce l’humoriste à nos confrères du Parisien. Pierre Emmanuel Barré est un abstentionniste qui ne s’en est jamais caché dans ses chroniques. Après avoir essuyé un refus de la part de Nagui pour présenter sa chronique dans l'émission La Bande Originale, l’humoriste décide de réaliser une vidéo en dehors du studio habituel. Celle-ci comptabilise déjà 4.9 millions de vues et plus de 100.000 partages sur Facebook.

L'humoriste y dénonce "la chasse aux sorcières contre les abstentionnistes". "Qu’est-ce que c’est ce pays [...] où on fait plus la morale aux 10 millions de mecs qui par conviction ne sont pas allés voter plutôt qu’aux 15 millions qui par conviction sont allés voter pour deux candidats mis en examen?", s'interroge l'humoriste dans sa vidéo. Emmanuel Barré enchaîne en critiquant les deux candidats qualifiés au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier "aide les riches" tandis que la seconde à "n’aide que les riches blancs", estime-t-il.

De son côté, le producteur Nagui dément toute censure. Interrogé par Le Parisien, il déclare : "sur le coup, je lui ai simplement dit qu’il n’était pas clair sur l’abstention. Qu'il casse Macron ou Le Pen, ok. Mais qu’il encourage l’abstention, c’est faire le jeu du FN. C’est ma responsabilité de producteur (...) Ce n’est pas de la censure, surtout par rapport à la vraie censure qui risque d’arriver si Le Pen passe".