Une météorite marocaine bientôt exposée à Copenhague

Le Musée d’histoire naturelle de la capitale danoise va exposer un fragment d'une météorite découverte dans le sud du Maroc en 2011.

Un fragment de la météorite Black Beauty, retrouvée au sud du Maroc en 2011, sera bientôt exposé au Musée d’histoire naturelle de Copenhague selon l'agence de presse MAP. La météorite en question pèse 320 grammes. La pièce qui sera exposée dans le musée danois ne pèse que 44 grammes.

Deux ans après sa découverte, une équipe de chercheurs a pu certifier que cette météorite appartient à un groupe de 130 corps célestes provenant de la planète Mars, et dont l'âge remonte à 4,5 milliards d’années. Suite à cette découverte, la communauté scientifique avait révélé que sa richesse en eau, dix fois supérieure à celle des autres météorites provenant de la planète rouge, faisait d'elle un objet céleste hors du commun, comme le mentionne L'Express.

Martin Bizzarro, un des responsables du musée danois, explique que cette découverte apportera "de nouvelles connaissances sur la façon dont Mars a été formée et comment elle s’est développée". Le fragment qui sera exposé à Copenhague est mis à disposition de la recherche. "C'est la plus grande partie de Black Beauty qui a été mise de côté pour la recherche, de sorte qu’il sera possible de répondre à une toute nouvelle série de questions et d’analyser des choses qui ne l’ont pas été auparavant", poursuit Martin Bizzarro.

Les chercheurs comptent achever leurs analyses d’ici deux ans avant d'exposer le fragment de météorite. En espèces sonnantes et trébuchantes, Black Beauty est estimée à trois millions de couronnes danoises soit environ 4,3 millions de dirhams.