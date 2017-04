Un premier conseil du gouvernement sous le signe du consensus

Le chef du gouvernement a appelé ses ministres à "maintenir un degré de coopération".

Le premier Conseil de gouvernement dirigé par Saad Eddine El Othmani se tient ce 19 avril au siège de la primature à Rabat. Dans un discours prononcé devant les membres de l'Exécutif, le chef du gouvernement a tout d'abord exprimé sa fierté d’être désigné par le roi Mohammed VI . Il a affirmé sa volonté de mener un gouvernement qui "travaillera activement", et a invité les membres de son équipe à se montrer "à la hauteur de leurs responsabilités" tout en étant "au service de la nation et du citoyen".

Saad Eddine El Othmani a aussi invité ses ministres à privilégier "l’intérêt public", exhortant les membres de la coalition gouvernementale à "maintenir le degré de coopération" qui existe actuellement.

Le chef du gouvernement a également affirmé qu'il faut "consulter et échanger" avec l'opposition, et "prendre en compte les propositions des syndicats" qu'il a qualifiés de "partenaires". Il a également fait allusion au rôle de la société civile qui "pourra servir les travaux du gouvernement par des propositions et des idées".

"Pour gagner du temps", le chef du gouvernement a expliqué que les textes législatifs élaborés par le gouvernement sortant, et n'ayant pas été votés par le parlement "seront maintenus". Parmi eux, la loi de finances 2017. El Othmani a néanmoins précisé que les textes en question seraient "modifiés s'il le faut". Le chef du gouvernement intervenait quelques heures avant son passage devant les deux chambres du parlement pour la présentation de la déclaration gouvernementale.