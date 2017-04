Sécurité: El Othmani promet tous les moyens humains et financiers nécessaires

Les corps sécuritaires auront tous les moyens humains et matériels nécessaires pour remplir leur mission. C'est la première promesse du chef de gouvernement.

Simple coïncidence? Le premier engagement pris par Saad Eddine El Othmani, ce mercredi 19 avril au parlement, concerne la sécurité. Le chef de gouvernement a affirmé que les forces de l'ordre bénéficieront de tous les moyens financiers et humains pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.

"Chaque citoyen, dans chaque campagne et chaque ville, a le droit à la sécurité", a affirmé El Othmani devant le Parlement réuni en séance plénière. La sécurité figure donc en bonne place dans les priorités du nouvel Exécutif. Le chef du gouvernement s'est d'ailleurs engagé à accompagner les efforts de mise à niveau des corps de sécurité sur le plan législatif, et dans le respect des droits de l'Homme et de la bonne gouvernance.