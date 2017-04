Mutandis finalise l'acquisition des jus Marrakech

Le groupe industriel dirigé par Adil Douiri vient d'annoncer la finalisation de l'acquisition de la société Citruma, détentrice de la marque Marrakech.

C'est acté. Le groupe Mutandis dirigé par Adil Douiri a annoncé le 14 avril l'acquisition de la société Citruma, appartenant au groupe Delassus, leader de la production, le conditionnement et l’exportation de produits agricoles. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Citruma est connue pour sa marque phare des jus Marrakech qui a été créée par la société étatique Frumat en 1985 avant d'être relancée en 2006 par le Groupe Delassus. Les jus Marrakech sont fortement présents sur le marché local et sont également exportés dans une vingtaine de pays. "Aujourd’hui, Mutandis offre une belle opportunité à Marrakech pour lui donner une dimension plus grande encore tandis que Delassus se concentrera sur son cœur de métier qui est la production et l’exportation des produits agricoles", peut-on lire sur le communiqué annonçant cette transaction.