Quand Donald Trump évoque un faux attentat en Suède

Les sorties de Donald Trump continuent d'être tournées en dérision dans les médias. Lors d'un discours prononcé en Floride le 18 février, le président des États-Unis a évoqué un attentat commis en Suède... qui n'a en fait jamais eu lieu. "Regardez ce qui se passe en Allemagne, regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède. La Suède, qui l'aurait cru? La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés, et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé", a lancé Trump, cité par l'AFP, durant son discours en évoqué par la même occasion les attentats de Bruxelles, Nice et Paris.

Les déclarations du président américain ont vite fait réagir la diplomatie du pays scandinave. "Nous avons contacté le département d'État américain pour comprendre et obtenir clarification", a déclaré à l'AFP Catarina Axelsson, porte-parole du ministère suédois des Affaires étrangères.

Hors du milieu feutré de la diplomatie, les railleries sont allées bon train, notamment sur les réseaux sociaux sous les hashtags de #lastnightinSweden (hier soir en Suède) et #SwedenIncident (incident en Suède).

L'ex-Premier ministre suédois Carl Bildt a écrit se moquant de la sortie de Trump, "La Suède? Un attentat? Qu'est-ce qu'il a fumé?".

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

— Carl Bildt (@carlbildt) 19 février 2017