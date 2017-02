Le patronat marocain en Zambie pour « créer des synergies et de nouveaux partenariats »

Les chefs de plusieurs entreprises zambiennes et marocaines ont tenu, samedi 18 février à Lusaka, un important forum destiné à examiner les moyens de renforcer leurs relations de partenariat dans plusieurs secteurs.

Dans le cadre de la tournée africaine initiée par le roi Mohammed VI dans cinq pays, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Zambie, la Côte d’Ivoire et le Mali, une délégation marocaine menée par Miriem Bensalah- Chaqroun, présidente de la CGEM s'est rendue ce samedi 18 février à Lusaka en Zambie pour rencontrer les chefs d'entreprises Zambiens. Des représentants du secteur financier marocain, comme Mohammed Benchaaboun PDG de BCP, Tarik Sijilmassi, PDG de Crédit Agricole ou encore Said Ibrahimi, directeur général de CFCA, ont fait le déplacement. Le secteur énergétique était également présent représenté par Ali Fassi Fihri, DG de l'ONEE et Amina Benkhadra, DG de l'Onhym. Parmi la délégation marocaine, on retrouve Abderrafii Zouiten, patron de l'ONMT.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance de multiplier les contacts entre les communautés d’affaires en vue d’édifier un nouvel écosystème d'affaires et d’établir de nouveaux ponts économiques entre le Maroc et la Zambie, rapporte l'agence MAP.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération zambienne des employeurs, Tyson Bruno Chisambo, a souligné « que ce forum d’affaires ouvrira à coup sûr des perspectives extrêmement positives à la coopération maroco-zambienne ». Pour sa part, Miriem Bensalah Chaqroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a indiqué que « les représentants du secteur privé, acteurs clés de la diplomatie économique, doivent remplir leur mission dans le renforcement des liens commerciaux entre la Zambie et le Maroc ». Et d'ajouter, « nous devons passer à une autre étape de la proximité économique, celle de la création de valeur ajoutée partagée et d’investissements créateurs de richesses et d’emplois ».

Forte mobilisation et une réelle volonté de créer des synergies et de nouveaux partenariats entre nos deux communautés d'affaires #Zambie pic.twitter.com/AHsNi5VDMD — M. Bensalah-Chaqroun (@MiriemBensalah) February 18, 2017

La ministre zambienne du Commerce et de l’Industrie, Margaret D. Mwanakatwe a, quant à elle, souligné que le gouvernement zambien œuvre, en permanence, en vue de favoriser le climat des affaires et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale en rappelant que les perspectives économiques de la Zambie sont positives, avec un taux de croissance prévisionnel de 3,2 % pour l’année 2017 et un taux d’inflation sous la barre de 9 % pour la même période.