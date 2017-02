Résultats annuels : indicateurs en hausse pour Wafa Assurances

Wafa Assurances annonce des résultats annuels au vert. Son chiffre d'affaires progresse de 14,2 % à 7,3 milliards de dirhams. Son résultat net est de 841 millions de dirhams en hausse de 5,2 %.

La filiale d'Attijariwafa Bank et de la SNI, Wafa Assurances ouvre le bal des résultats annuels en publiant ses performances le vendredi 17 février. Elle annonce ainsi que son chiffre d’affaires « franchit un nouveau palier et s’établit à 7,3 milliards de dirhams, en forte hausse de 14,2 % », lit-on sur son communiqué de presse. Dans le détail, c'est la branche vie qui contribue au plus du gros du chiffre d'affaires avec un peu plus de 4 milliards de dirhams. La croissance sur ce segment est de 18,1 % « issue principalement de l'activité épargne », précise le management de la compagnie d'assurances.

La branche non-vie a également enregistré une croissance, quoique moins importante que sur la branche vie, de 9,6 %. Le chiffre d'affaires sur cette activité ressort à 3,2 milliards de dirhams. « Cette croissance est portée tant par le marché des Particuliers et Professionnels que le marché des Entreprises dans un environnement concurrentiel intense », explique-t-on auprès de Wafa Assurances.

Le résultat net pour l'année 2016 ressort à 841 millions de dirhams marquant une hausse de 5,2 %. Toutefois, les deux branches d'activité de Wafa Assurances n'y ont pas contribué de la même manière. « En Non-Vie, le résultat s’établit à 961 millions de dirhams, en forte progression de 45,5 %, grâce notamment au résultat financier dans un contexte de marché actions très favorable », est-il expliqué dans le communiqué de la compagnie. Et d'ajouter, « le résultat net de l’activité Vie s’est, quant à lui, contracté de 32 millions de dirhams à 291 millions de dirhams, en raison essentiellement de la dépréciation d’actifs financiers ».

Au regard de ces résultats enregistrés, le Conseil d’Administration de Wafa Assurances décide de proposer à l’Assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 11 avril 2017, la distribution au titre de l’exercice 2016, d’un dividende de 120 dirhams par action.