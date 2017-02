Le commissaire européen à la Pêche attendu au Maroc pour le salon Halieutis

Karmenu Vella prendra part à la cérémonie d’ouverture de la 4e édition du salon Halieutis qui sera organisé du 15 au 19 février à Agadir. Au cours de sa visite, le commissaire européen aura des entretiens avec des responsables marocains, ajoute la même source. Le salon Halieutis est dédié aux différents métiers de la pêche maritime et s’inscrit dans le cadre de la "Stratégie Halieutis 2020".

L’Union européenne soutient le plan Halieutis en vertu d’un accord de pêche "durable", par lequel des bateaux européens viennent pêcher au large du Maroc en échange d’une contrepartie financière de 40 millions d’euros, dont 14 millions dédiés au plan Halieutis.

La visite de Karmenu Vella intervient dans un contexte où le Maroc et l'UE s'efforcent de maintenir des "relations économiques stables".

Dans une déclaration conjointe le 7 février, le ministre délégué aux Affaires étrangères Nasser Bourita et la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères Federica Mogherini réaffirmaient leur attachement mutuel à un "partenariat modèle, riche et multidimensionnel". Les deux parties s’étaient alors engagées à "sécuriser la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange des produits agricoles".

.@FedericaMog meets with Nasser Bourita, Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs and Cooperation of #Morocco @MarocDiplomatie pic.twitter.com/okKL9qFRK7

— EU External Action (@eu_eeas) February 7, 2017