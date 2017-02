Anis Birou: près de 60% de Marocains entrepreneurs du monde souhaitent investir au Maroc

Selon le ministre chargé des MRE, 300 000 entrepreneurs marocains sont disséminés à travers le monde. Près de 60% d'entre eux souhaiteraient investir au Maroc.

La diaspora marocaine est estimée à plus de 5 millions de personnes réparties dans environ 120 pays selon Anis Birou le ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration. Parmi ces Marocains de l'étranger, on compte plus de 300 000 entrepreneurs dont près de 60% "ambitionnent d’investir au royaume pour accompagner la dynamique de l'économie marocaine", déclare le ministre relayé par la MAP. "Nos compatriotes entrepreneurs établis à l’étranger demandent souvent de l’information et de l’accompagnement pour créer des projets au Maroc", ajoute-t-il.

Il s'exprimait le 9 février à Casablanca lors d’une cérémonie dédiée à la signature d’un accord de partenariat entre son département et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Cette convention-cadre devrait permettre la mise en place d'une "région virtuelle, baptisée 13e région de la CGEM". II s'agit d'une plateforme qui sera mise à la disposition des Marocains entrepreneurs du monde (MeM) souhaitant s’installer au Maroc.

L'objectif est de "réunir au sein d’une région espace virtuel toutes les forces entrepreneuriales marocaines du monde" et de "faciliter leur intégration dans l’économie marocaine à travers notamment la formation et l’échange d’expériences et d’expertises", explique Adil Zaidi, le président du projet "CGEM MeM".

Ce projet a aussi pour mission le "développement du savoir-faire marocain, le renforcement des échanges économiques et la promotion du Maroc à l’international", a-t-il ajouté. La nouvelle plateforme devrait être opérationnelle à partir du mois d’avril prochain.