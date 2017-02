Un des réalisateurs des Simpson attendu à Meknès pour le FICAM

David Silverman, réalisateur de la série animée américaine "Les Simspon", sera l’invité du Festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM). D'autres "grands noms" sont attendus à l'évènement.

Après les réalisateurs du Roi Lion et de Pocahantas, c'est au tour du réalisateur des Simpson d'être invité au festival international de cinéma d'animation de Meknès (FICAM) du 17 au 22 mars.

"C'est un avant-goût de la programmation: d'autres grands noms internationaux du cinéma d'animation vont venir faire la surprise", nous assure Mohamed Beyoud, directeur artistique du festival initié par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès. L'invitation de personnalités mondialement reconnues est dans la continuité de "l'ambition d'installer le festival à l'international", précise la même source.

En 2016, Roger Allers des studios Disney était venu partager son expérience. Il est notamment à l'origine des scénarii des plus grands dessins animés du studio américain comme Oliver et Compagnie, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladin, le Roi Lion ou encore Kuzco, l'empereur mégalo.

Lors des éditions précédentes, le FICAM avait reçu le Japonais Isao Takahata qui a réalisé Le Tombeau des lucioles, et l'Américain Eric Goldberg à qui on doit Pocahantas, Fantasia 2000 et Rhapsody in Blue.

Fêter les 30 ans des Simpson

À l'occasion du trentième anniversaire de la création des Simpson, David Silverman donnera à son tour "La leçon de cinéma du FICAM". Durant cette dernière, il reviendra sur le développement et la production de la célèbre série. Il fera aussi une démonstration de la technique d'animation des célèbres personnages de la série, indique un communiqué du FICAM. "À l'occasion des trente ans des Simpson, David Silverman va aussi échanger avec le public marocain lors d'un café-rencontre organisé à l'institut français", nous précise Mohamed Beyoud.

David Silverman, qui a remporté quatre fois le Emmy Award du meilleur réalisateur, est connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes des Simpson, série dans laquelle il est impliqué depuis ses débuts.

En 2007, il réalise Les Simpson - Le film. Silverman a aussi coréalisé Monstres et Cie (2002) et The Longest Daycare (2012), un court-métrage nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.