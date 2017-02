Le BCIJ annonce trois nouvelles arrestations liées à la cellule terroriste démantelée à El Jadida

Ces arrestations ont eu lieu dans la matinée du 6 février à Martil et Boulaaouane selon le ministère de l'Intérieur. Elles portent à dix le nombre de suspects liés à la cellule d’El Jadida interpellés par le BCIJ.

Nouveau coup de filet pour le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ). Dans un communiqué parvenu le 6 février à Telquel.ma, le ministère de l’Intérieur annonce l’interpellation de trois individus en lien avec la cellule dite d’El Jadida, démantelée le 27 janvier dernier par le BCIJ. Celle-ci projetait d’opérer des attaques terroristes dans "plusieurs sites sensibles, hôtels classés et centres commerciaux", et d' "assassiner des personnalités politiques et des éléments de différents services de sécurité", précise le communiqué du département de Mohammed Hassad. Ces interpellations ont eu lieu dans la matinée du 6 février à Martil (Nord) et à Boulaaouane, près d’El Jadida.

L’Intérieur affirme également détenir de nouveaux éléments d’enquête en rapport avec la cellule d’El Jadida. Selon les résultats des expertises réalisées par les éléments du BCIJ, les différents produits chimiques saisis lors de l’opération du 27 janvier étaient destinés à la fabrication d’engins explosifs.

Le BCIJ révèle que la cellule terroriste attendait l’arrivée d’un membre de Daech en Libye, expert en explosifs, pour former les membres de la cellule. Avec l’arrestation de ces trois individus, le nombre des membres de la cellule d’El Jadida interpellés par le BCIJ s’élève désormais à dix. Une cellule qui s’était déjà baptisée "section de l’État islamique au Maroc", révèle le communiqué du ministère de l’Intérieur.