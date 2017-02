CAN 2017 : le Cameroun, champion d'Afrique

Le Cameroun remporte le titre de champion d’Afrique face à l’Egypte. C’est le cinquième sacre continental pour les Lions indomptables.

Le Cameroun s’est imposé (2-1) face à l’Egypte, ce dimanche soir, à Libreville, remportant le titre de Champion d’Afrique des Nations, le cinquième de son histoire.

Les Lions Indomptables coachés par le Belge Hugo Broos ont fait preuve d’une grande combativité face aux onze de l’Argentin Hector Cuper. Après un premier et (très) joli but marqué en première mi-temps, par le revenant Elneny (22e minute), ils ont réussi à casser le mur défensif des Egyptiens, mettant deux buts en deuxième mi-temps (59e et 88e minute) dans les cages d’El Hadary, le légendaire gardien de but égyptien de 44 ans.

Le Cameroun n'avait pas remporté de titre depuis 2002. Il est désormais à deux doigts de rattraper les Pharaons d’Egypte et leur 7 titres.