Raja Casablanca: la grogne monte contre président Said Hasbane

Plusieurs dizaines de supporters rajaouis ont demandé le départ de Said Hasbane lors d'un sit-in devant le centre d'entrainement du club.

Ça chauffe chez les Aigles verts. Des dizaines de supporters réunis devant le centre d'entrainement du Raja de Casablanca ont manifesté dans l’après-midi du 31 janvier leur mécontentement vis-à-vis de la politique du président du club Said Hasbane dont ils demandent le départ.

Le patron contesté des Aigles verts n'a pourtant pas l'intention de céder à la pression populaire, en témoigne une déclaration publiée dans l’édition du 2 février du quotidien Assabah, dans laquelle il affirme "qu’il ne démissionnera pas et restera pour le bien du club".

Ce n’est pas le premier signe de mécontentement à l’égard de Said Hasbane. Le 3 janvier, 48 des 51 adhérents composant l’assemblée générale du club avaient retiré leur confiance au président et son comité. Ils avaient également appelé à la tenue d’une assemblée générale dans un délai de trois semaines, mais n’ont finalement pas obtenu gain de cause.

À ces contestations s’ajoutent les multiples grèves lancées par les joueurs et l’entraineur du club, Mhamed Fakhir. Des mouvements qui avaient pour but de dénoncer le non-paiement des salaires et des primes dus aux joueurs. Une situation prévisible lorsque l’on sait que le déficit budgétaire du Raja s’élève à 210 millions de dirhams.

Malgré ces crises internes, le club a enregistré de bons résultats lors de la première de partie de saison. Les Aigles verts occupent la quatrième place de la Botola avec 26 points, et quatre unités de retard sur le leader wydadi. Pour cette première partie de saison, les Verts affichent un bilan de six victoires, et huit matches nuls pour une seule défaite en quinze rencontres. Le Raja retrouve les terrains de Botola le 4 février contre le KAC de Kénitra.