Parution: le sport marocain a enfin son beau livre

Intitulé "Le sport au Maroc, palmarès et légendes", l’ouvrage nous embarque dans un voyage dans le temps où se mêlent fierté et nostalgie.

Un Beau livre de 320 pages passant en revue l’histoire sportive du Maroc vient d’être publié par la Marocaine des jeux et des sports (MDJS). Le sport au Maroc, palmarès et légendes, écrit en arabe et en français, comprend quelques signatures connues du journalisme sportif, tels que Amine Birouk et Najib Salmi, qui portent un regard nostalgique de témoins des moments glorieux du sport national. Préfacé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lahcen Sekkouri, et le président du Comité national olympique marocain (et ancien président de la Fédération royale marocaine de football), le général de corps d'armée Housni Benslimane, l’ouvrage doit beaucoup à la participation de personnalités influentes dans le monde du sport. Ainsi, Saïd Zerzouri et Aziz Daouda portent leur regard d’experts sur l’histoire et la gouvernance du sport. Les auteurs reviennent également sur les légendes d’hier, en retraçant les performances des sportifs nationaux qui se sont illustrés lors des différentes compétitions internationales, des Jeux Olympiques aux championnats du monde, en passant par les compétitions continentales et régionales. Le livre dresse également un bilan des grands événements sportifs mondiaux et internationaux organisés par le Maroc. Hommage aux légendes Les auteurs honorent les champions d’aujourd’hui, mais rendent également hommage aux grands noms qui ont marqué la mémoire collective. Dans le chapitre “Le Maroc, terre de légendes”, des pages nous font redécouvrir un pan de l’histoire (des années 1930 aux années 1960) peu connue de la génération actuelle, et les icônes sportives qui l’ont marquée : la perle noire Larbi Ben Barek, le marathonien et vice-champion olympique à Rome Rhadi Ben Abdesselam ou encore le boxeur mythique Marcel Cerdan.

Cet hommage ne concerne pas seulement les athlètes, mais également de grandes personnalités qui ont soutenu le sport national par leurs actions. Les auteurs rappellent ainsi les noms de Saïd Belqola, Père Jégo, Haj Mohamed Benjelloun, Mohamed M’jid, mais également Fatima Aouam pour ses efforts dans le monde de l'athlétisme. Le livre consacre une partie de ses pages à une chronologie des exploits des sportifs marocains à l’international, que ce soit aux championnats du monde, dans les compétitions africaines ou les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et le Maroc n’a pas produit que des athlètes de haut niveau, il s’est également chargé de l’organisation d’évènements sportifs prestigieux. Certains se souviendront moins des Jeux panarabes de 1961 que des deux éditions de la Coupe du Monde des clubs de football (en 2013 et 2014), mais plusieurs autres évènements ont eu lieu sur le sol marocain. Le livre les répertorie tous, et c’est ce qui en fait un ouvrage précieux.