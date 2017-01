Vidéo: des juifs marocains créent le buzz grâce à des chants andalous

Un petit groupe de juifs marocains enflamme le web avec son interprétation de chants andalous.

Ils sont moins de dix, drapeau marocain à la main, kippa et tarbouche vissés sur le crâne. Ces Juifs marocains ont été filmés en train d'interpréter des chants andalous. Au moment où nous publions cet article, leur vidéos, devenue rapidement virale, a été regardée à 53 438 reprises sur Facebook et partagée plus de 800 fois.



La vidéo a aussi suscité une avalanche de commentaires positifs félicitant ces chanteurs.