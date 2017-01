Quand Aziz Akhannouch raconte ses souvenirs d'enfance

Avec nostalgie, Aziz Akhannouch a raconté son enfance à l'occasion d'une conférence de presse publiée par nos confrères de Kifach, le 11 janvier. « Vous me connaissez Soussi, mais j’ai grandi à Casablanca. Les samedis et dimanches, je jouais au foot soit au Cosumar, soit au TAS [Le Tihad Athletic Sport]. Je nageais dans les égouts d’Aïn Sebaa » a confessé le chef de file du RNI. Le ton du récit, chargé de sensibilité et de fierté, a été salué au bruit des applaudissements.