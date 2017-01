Augmentation des tarifs de l'électricité à Casablanca

Depuis le 1er janvier, les tarifs de l'électricité appliqués par la Lydec pour le Grand Casablanca ont été revus à la hausse. Seuls les consommateurs relevant de la première tranche de facturation ne subiront pas la hausse.

En cette nouvelle année, les factures d'électricité des Casablancais seront légèrement plus salées qu'en 2016. Conformément aux termes du contrat-programme entre l'Etat et l'ONEE, les consommateurs constateront la hausse à la réception de leur première facture de 2017.

Les consommateurs relevant de la première tranche et consommant moins de 100 kWh par mois ne sont pas concernés par ce changement, et continueront de payer le kilowattheure (kWh) à 0,84 dirhams. Les tarifs du kWh pour la deuxième tranche progressive (entre 100 et 150 kWh par mois) passeront à 1,02 dhs contre 0,98 dhs en 2016.

Les consommateurs ne relevant pas de ces tranches progressives sont facturés selon un système dit sélectif, comprenant 4 tranches. Contrairement à la facturation progressive, l'usager paie toute sa consommation au tarif de la tranche où elle se situe.

Ainsi, pour la troisième tranche (150 à 210 kWh), le prix unitaire du kWh est fixé à 1,02 dirhams, soit le même que pour la deuxième tranche, mais il s'applique à l'ensemble du palier de consommation (par opposition à la facturation progressive donc).

Jusqu'à 310 kWh, le prix unitaire est fixé à 1,11 dirhams. La tranche allant de 310 à 510 kWh sera facturée 1,31 dirhams le kWh, tandis que les consommateurs de la dernière tranche seront facturés 1,51 dirhams le kilowattheure.