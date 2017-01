La Rabita Mohammedia des oulémas lance un site pour lutter contre l'extrémisme

La Rabita Mohammedia des oulémas vient de lancer un site web interactif destiné aux jeunes, et dont le but est de lutter contre le discours extrémiste.

Le lancement du site Chabab.ma s’inscrit dans le cadre de l’effort fourni par la Rabita pour la diffusion à plus grande échelle, notamment à travers les supports imprimés et numériques, "d’un discours religieux apaisé". Les oulémas entendent "faire face au discours extrémiste" et "barrer la route aux marchands de la religion et à tous ceux qui dénaturent ses valeurs authentiques et sa noble finalité", indique un communiqué de la Rabita cité par la MAP.

La nouvelle plateforme permettra d'élaborer et développer des outils modernes de communication pour renforcer les capacités des leaders religieux et des jeunes, afin d’anticiper et de lutter contre les dangers du discours de la haine et de la violence, explique la Rabita. Le communiqué précise que le site "vise aussi à répertorier les données et informations sur le discours violent en vue de le déconstruire et de produire un autre discours alternatif basé sur les valeurs et les constantes de la nation marocaine".

En 2016, la Rabita Mohammedia des oulémas avait lancé une série de cahiers scientifiques pour la déconstruction du discours extrémiste. Présentés sous forme d'études académiques scientifiques, ces cahiers portent sur plusieurs concepts centraux à caractère religieux détournés par les partisans de l'extrémisme et du terrorisme pour véhiculer leurs discours de haine et de violence.

La Rabita souligne dans son communiqué que d'autres concepts répertoriés "font l'objet d'études de déconstruction de la part de son unité spécialisée et de ses centres de recherches à travers le royaume."