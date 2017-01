Adel Taarabt rebondit au Genoa

En délicatesse avec le club portugais de Benfica où il n’a jamais réussi à s’imposer, Adel Taarabt arrive en Italie. Le joueur de 27 ans entend relancer une carrière au ralenti depuis plusieurs saisons.

Son arrivée au Benfica en juin 2015 devait lui permettre de franchir un nouveau palier. Un an et demi plus tard, le constat d’échec est patent: l’international marocain n’a pas joué une seule minute en match officiel avec l’équipe première, et n'a dû se contenter que de quelques apparitions avec la réserve.

Un calvaire qui devrait prendre fin dans les prochaines semaines. La chaîne italienne Sky Sport a diffusé dans la matinée du 6 janvier les images de l’arrivée du joueur de 27 ans en Italie où il était attendu pour passer la visite médicale préalable à sa signature avec le Genoa (actuel 12e du championnat italien).

Si l'arrivée du Marocain n'a pas été officialisée par le club pour l'heure, le journaliste italien Gianluca Di Marzo relaie sur son blog les premiers mots du joueur à son arrivée en Italie ce vendredi. "Le Genoa était inscrit dans ma destinée. J'ai joué deux fois à Marassi [quartier où est situé le stade du club, ndlr], et j'ai marqué deux buts. L'Italie m'a manqué. Cela fait un an et demi que je n'ai pas joué, et je veux remercier le Genoa de la confiance placée en moi", a-t-il confié.

Taarabt arrive en effet dans un championnat qu'il connait déjà, puisqu'il avait été prêté six mois au Milan AC en 2014. Il y avait inscrit 5 buts en 14 matches de championnat. Aucun détail financier de la transaction n'a filtré pour l'heure, mais les premières indiscrétions parues dans la presse italienne font état d'un prêt de 18 mois.