Mohammed VI au chevet d'un blessé de l'accident sur l'autoroute Marrakech-Agadir

Le roi a rendu visite à un blessé de l'accident survenu samedi matin sur l’autoroute reliant Marrakech à Agadir et qui a fait dix morts.

Mohammed VI s’est rendu, samedi 7 janvier , au chevet du seul blessé transportable dans l'accident survenu samedi matin sur l’autoroute reliant Marrakech à Agadir, rapporte l'agence MAP. L’accident, qui a fait dix morts et 22 blessés, est survenu aux premières heures de samedi sur l'autoroute Marrakech-Agadir (à 41 km d'Agadir) lorsqu’un camion est entré en collision avec un autocar.

Le roi a rendu visite au blessé admis au Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Marrakech. Et un photographe officiel a immortalisé le moment. Mohammed VI s'est informé, à cette occasion, de l’état de santé de la personne encore hospitalisée ainsi que celui des autres blessés légèrement qui ont été placés sous surveillance médicale.

Le roi a annoncé la prise en charge personnelle des frais d’inhumation des victimes et de soins et d’hospitalisation des blessés.

Avec MAP