Fusillade meurtrière dans un aéroport de Floride

Une fusillade à l’aéroport de Fort Lauderdale (Floride) a fait cinq morts et huit blessés le 6 janvier. Le tireur, ancien militaire américain en Irak, a été arrêté.

Les États-Unis ont été endeuillés le 6 janvier par une nouvelle fusillade dans une foule paniquée quand un homme a ouvert le feu à l’aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant cinq morts et huit blessés avant d’être interpellé. Le tireur a été identifié sous le nom d’Esteban Santiago, 26 ans. C’est un ancien soldat américain de la Garde nationale de Porto Rico et de l’Alaska, a indiqué à l’AFP un responsable du ministère de la Défense. Le suspect a quitté l’armée en août et était porteur d’une carte d’identité militaire. Il a été déployé en Irak d’avril 2010 à février 2011.

Un témoin a raconté à Fox News avoir entendu le premier tir vers 13h00 (18h00 GMT) en attendant de récupérer ses bagages. "À ce moment-là, la personne qui se trouvait juste à côté de moi s’est effondrée... C’était complètement surréaliste", a-t-il dit. "Il tirait sur les gens au hasard", a relaté Mark Lea, sur l’antenne de MSNBC, en précisant que le tireur avait une arme de poing et plusieurs chargeurs. Le suspect n’a selon lui pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s’est laissé interpeller sans combattre.

"Aucun policier n’a fait feu", a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, dans une conférence de presse dans l’aéroport. Esteban Santiago venait de débarquer d’un vol en provenance de l’Alaska, avec une escale à Minneapolis dans le Minnesota, a déclaré vendredi soir à la presse un responsable du bureau du FBI de Miami, George Piro. Son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux États-Unis, a révélé CNN citant des sources policières. Après avoir récupéré son bagage, il se serait rendu aux toilettes pour charger l’arme, avant de sortir pour ouvrir le feu sur la foule. M. Piro a assuré qu’aucune hypothèse, dont l’hypothèse terroriste, n’était écartée.

Les huit blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région, selon les autorités. L’aéroport international de Fort Lauderdale, dans le sud-est des États-Unis, voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes. Toute activité est suspendue et l’aéroport est fermé, a indiqué ce dernier sur son compte Twitter. Il devrait rouvrir le 7 janvier à 5h00 (10h00 GMT).

Commercial flights will resume on Saturday. Even though #FLL will open, your flight may be cancelled so please check with your airline. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) January 7, 2017

George Piro a raconté qu’un homme correspondant au signalement d’Esteban Santiago était entré il y a deux mois dans un bureau du FBI à Anchorage (Alaska). Préoccupés par son état mental, les agents du FBI avaient conduit l’individu dans un hôpital psychiatrique.

Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant et en criant. "Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court", a tweeté l’ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait sur place.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) January 6, 2017

"Ce genre de tragédies s’est produit trop souvent durant les années où j’ai été président", a déploré Barack Obama dans une interview à ABC News, disant avoir "le cœur brisé" en pensant aux familles des victimes. "Je pense que nous saurons d’ici 24 heures exactement comment c’est arrivé et ce qui a motivé cet individu".

"Je suis la situation horrible en Floride", a tweeté le président élu Donald Trump. "Pensées et prières. Faites attention !"

Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

D’autres passagers ont été regroupés sur le tarmac de l’aéroport, selon des images télévisées, avant d’être conduits à nouveau à l’intérieur de l’édifice. Jorge Curiel était en train de déjeuner en compagnie de ses enfants dans un restaurant de l’aéroport quand les gens autour de lui se sont mis à courir. Il a d’abord voulu se réfugier avec d’autres voyageurs dans les cuisines de l’établissement. Mais là, a-t-il relaté à l’AFP, "les gens tenaient des couteaux, alors j’ai fait sortir mes enfants par les escaliers de secours". "Beaucoup de gens criaient, il n’y avait pas de policier ni de personnel aéroportuaire", a-t-il poursuivi.

La Floride reste meurtrie par la tuerie perpétrée le 12 juin dernier dans un club gay d’Orlando, quand un Américain d’origine afghane a tué par balle 49 personnes, le pire attentat aux États unis depuis ceux du 11 septembre 2001. Ce massacre a été revendiqué par l’organisation État islamique (EI).