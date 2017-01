Saham Assurance doit 130 millions de dirhams au fisc

La filiale assurance du groupe Saham fait l’objet d’un redressement fiscal de 130 millions de dirhams. Le contrôle fiscal concerne, l’IS, l’IR, la TVA et les droits d’enregistrement et de timbres pour les exercices de 2012 à 2015.

Après la Lydec qui a récemment subi un contrôle fiscal de l’ordre de 120 millions de dirhams, « Saham assurance a fait l’objet d’un contrôle fiscal, au titre de l’impôt sur les Société, l’Impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’enregistrement et de timbres au titre des exercices 2012-2013-2014 et 2015 », explique la filiale assurance du groupe Saham dans un communiqué aux allures de profit warning, publié le 2 janvier. A l’issue de la mission de contrôle mentionnée dans le communiqué, et après plusieurs échanges avec l’administration fiscale, un protocole d’accord a été conclu avec la direction générale des impôts. «Saham Assurance a procédé au règlement d’un montant définitif de 130 millions de dirhams», souligne la société.

Des bénéfices menacés

Malgré l’arrangement conclu entre le fisc et la compagnie d’assurance, cette charge fiscale exceptionnelle devrait peser lourd sur les comptes de cette société cotée en bourse. Pourtant, dans son communiqué, « Saham Assurance confirme que son résultat net annuel prévisionnel au titre de l’exercice 2016, hors impact contrôle fiscal, est attendu en nette progression par rapport à 2015, confirmant les perspectives annoncées dans le communiqué financier des résultats du 1er semestre publié en septembre 2016 ».

A la bourse de Casablanca, le marché a mal réagi à cette alerte sur les résultats. Le titre de l’assureur a perdu 2,6% de sa valeur en fin de matinée ce 2 janvier, réduisant ainsi sa performance annuelle très positive à 16,7%.

Pour rappel, Saham Assurance a enregistré des primes émises de 3,7 milliards de dirhams à fin 2016 pour un résultat net en progression à 372 millions de dirhams.