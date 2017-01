António Guterres, le successeur de Ban Ki-moon veut «une année pour la paix»

Dans un message diffusé 1er janvier, le nouveau secrétaire général des Nations unies, António Guterres a plaidé en faveur de la paix mondiale.

Le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), António Guterres, souhaite faire de 2017 « une année pour la paix », a-t-il déclaré dans un message diffusé à l’occasion du Nouvel An et de son entrée officielle en fonctions. António Guterres, désigné début octobre, a succédé le 1er janvier à Ban Ki-moon à la tête des Nations unies.

« En cette première journée à la tête des Nations unies, une question me pèse sur le cœur : comment venir en aide aux millions d’êtres humains pris au piège de conflits ? En ce jour de l’an, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution : engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue » a-t-il souhaité.

Selon le nouveau secrétaire général, « tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine – la dignité et l’espoir, le progrès et la prospérité – dépend de la paix. Mais la paix dépend de nous ».

« Engagez-vous à mes côtés au service de la paix, jour après jour. Faisons de 2017 une année pour la paix », invite-t-il, insistant sur le fait que la nouvelle année devra être celle « où nous tous – citoyens, gouvernements et dirigeants – aurons tout fait pour surmonter nos différences ». Et l'ancien Premier ministre portugais de plaider en faveur « de la solidarité et la compassion dans notre vie quotidienne, au dialogue et au respect quels que soient les clivages politiques… Des cessez-le-feu sur le champ de bataille aux compromis à la table des négociations. »