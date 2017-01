Mine de Tighza: La BERD accorde un financement de 28 millions d’euros à la CMT

La Compagnie minière de Touissit (CMT) vient de signer un prêt à long-terme de 28 millions d’euros avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Cette somme devrait financer le plan d’investissement de la minière dans le site de Tighza.

Comme nous l’avions déjà annoncé en octobre, CMT (Compagnie minière Touissit) était il y a déjà quelques mois en négociation d’un prêt de 28 millions d’euros avec la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement). Il y deux mois, Laurent Chabrier, directeur de la BERD pour le Maroc nous avait déclaré que « le dossier de prêt n’est pas encore passé en conseil d’administration de la Banque. Ce n’est pas encore tranché ». Aujourd’hui, c’est chose faite puisque la minière annonce le 28 décembre la signature d’un prêt long terme à hauteur de 28 millions d’euros (l’équivalent de 297 millions de dirhams). Ce prêt devrait financer le plan d’investissement de CMT dans le site de Tighza, situé dans la région administrative de Meknès-Tafilalet, au Moyen Atlas.

C’est en 1996 que CMT a racheté ce district minier de la société Djbel Aouam (SMA) qui exploitait le gisement depuis 1955. En 2003, CMT a repris la recherche de l’or dans cette mine, qui produit notamment du plomb et de l’argent.

Creusement de nouveaux puits

« Les fonds de la BERD seront destinés au creusement d’un nouveaux puits sur le site principal d’exploitation d’Ighrem Aoussar à la mine de Tighza, ce qui induira des améliorations importantes en matière de santé, sécurité et gestion de l’environnement », explique CMT dans un communiqué publié le 28 décembre. Ce projet devrait permettre à CMT d’améliorer l’infrastructure de l’exploitation minière souterraine et d’augmenter la productivité. « Le prêt permettra aussi de financer des investissements de maintenance ainsi que des investissements en efficacité énergétique et d’optimisation de la gestion de l’eau », souligne la minière cotée en Bourse. Dans ce sens, Jean-François Fourt, président-directeur général de la société explique : « Les puits que nous sommes en train de construire grâce au soutien et l’accompagnement de la Berd, sera des plus modernes et le plus profond ouvrage de ce type en Afrique du Nord. La diversification vers d’autres métaux et d’autres sites va hisser CMT dans le peloton de tête des minières non seulement en Afrique mais au niveau mondial ».

Sur la Place de Casablanca, le marché n’a pas réagi favorablement à cette annonce. Le titre de CMT a perdu 0,38 % de sa valeur en fin de matinée, réduisant ainsi sa progression annuelle à 34,69 %.

Pour rappel, la minière a réalisé, au terme de 2015, un chiffre d’affaires en progression à 462 millions de dirhams, pour des bénéfices nets de l’ordre de 192 millions de dirhams.

