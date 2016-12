Palestine: le Maroc salue la «résolution historique» de l’ONU contre la colonisation

Le Maroc considère comme « historique » l’adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité, qui appelle Israël à cesser la colonisation dans les territoires palestiniens.

Le Maroc exprime sa satisfaction « pour l’unanimité de la communauté internationale sur la non-légitimité de la politique de colonisation israélienne, qui constitue une violation flagrante des dispositions du droit international et des résolutions onusiennes y afférentes », a déclaré le ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans un communiqué cité par MAP.

Le Maroc salue l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité de l’ONU du 23 décembre, qui appelle Israël à cesser toutes les opérations de colonisation dans les territoires palestiniens « occupés depuis 1967 », selon le ministère.

« Le Royaume du Maroc considère que la persistance d’Israël dans sa politique de colonisation constitue une menace pour les chances de paix dans la région et sape tous les efforts visant à parvenir à une solution définitive, juste et globale au conflit israélo-palestinien, sur la base de la légalité internationale et la solution à deux États », ajoute la même source.

Décision américaine inédite

La surprise était inattendue quand les États-Unis ont lâché leur allié israélien (pour la première fois depuis 1979) en ne mettant pas leur veto au texte. Au contraire, la satisfaction du Maroc n’étonne guère. Le pays a toujours été solidaire du peuple palestinien.

Le royaume réitère, enfin, sa position constante de soutien à l’établissement d’un État indépendant, avec Al Qods-Est pour capitale sur les frontières du 4 juin 1967, note le ministère marocain.