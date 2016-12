L’aéroport Marrakech-Menara se dote d’un nouveau terminal pour 1,22 milliard de dirhams

Mohammed VI a inauguré le nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara, qui a coûté 1,22 milliard de dirhams.

La ville ocre dispose désormais d’un grand aéroport, après l’inauguration par le roi Mohammed VI d’un nouveau terminal, le 21 décembre. La nouvelle infrastructure a nécessité un investissement total de 1,22 milliard de dirhams. Le terminal s’étend sur une superficie de 57 000 m² et peut accueillir 12 avions moyen-courrier supplémentaires. A signaler tout de même que l’aéroport Mohammed V demeure toujours le plus grand aéroport du pays (150 000 m² pour l’ensemble de ses trois terminaux avec une capacité de 16,4 millions de passagers par an).

Désormais, l’aéroport Marrakech-Ménara occupe une superficie totale de 97 000 m². Il sera en mesure d’accueillir 9 millions de passagers chaque année. Selon les derniers chiffres de l’Office national des aéroports (ONDA), 3,9 millions de passagers ont transité via cet aéroport en 2015. Le nouvel espace inauguré comprend une esplanade piétonne, des espaces verts, un parking de voitures de proximité comprenant 1 550 places ainsi qu’une aire de dépose minute. Des zones de commerce, duty free, et autres restaurants vont progressivement s’installer.

Zouhair Mohamed El Aoufir, le directeur général de l’ONDA, a expliqué, lors de cette inauguration que ce nouveau terminal traduit « la volonté très ferme [de l’office] de faire de l’aéroport de Marrakech un facteur essentiel dans l’attractivité touristique de la ville ocre. » Il a été conçu « avec une double peau pour permettre la circulation d’air au niveau des façades et réduire ainsi l’impact énergétique sur l’environnement ».