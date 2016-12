CAN 2017: Hervé Renard dévoile la liste des 26 et justifie ses choix

Le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, ne fait pas partie de la liste des joueurs présélectionnés pour la Coupe d’Afrique.

Le sélectionneur national a dévoilé, le 22 décembre, une liste de 26 joueurs qui participeront au stage de préparation de l’équipe nationale aux Émirats arabes unis en vue de la CAN 2017, qui se tiendra du 14 janvier au 5 février au Gabon. Une liste définitive de 23 joueurs sera communiquée à l’issue du stage de préparation, qui ne verra pas la participation du latéral gauche de Newcastle Achraf Lazaar et de l’attaquant du Napoli, Omar Kadouri. Hervé Renard a conservé le groupe ayant participé à la phase qualificative de la compétition. Fait notable, le milieu de terrain Hakim Ziyech, pourtant en réussite avec l’Ajax, n’a pas été sélectionné.

Nom Prénom Club EL KAJOUI MONIR CD NUMANCIA – ESPAGNE BOUNOU YASSINE GIRONA FC – ESPAGNE EL KHARROUBI YASSINE LOKOMOTIV PLOVDIV- BULGARIE CHAFIK FOUAD DIJON FCO – FRANCE DA COSTA TRINDAD MANUEL MAROUAN OLYMPIAKOS – GRECE MENDYL HAMZA LOSC LILLE – FRANCE DIRAR NABIL AC MONACO – FRANCE BENATIA MEHDI JUVENTUS FC – ITALIE SAISS GHANEM ROMAIN WOLVERHAMPTON – ANGLETERRE ATTOUCHI AMINE WAC – MAROC NAHIRI MOHAMED FUS – MAROC AIT BENNASSER YOUSSEF NANCY – FRANCE OBBADI MOUNIR LOSC LILLE – FRANCE EL AHMADI KARIM FEYENOORD ROTTERDAM – BAYS BAS FAJR FAYÇAL DEPORTIVO LA COROGNE – ESPAGNE BOUSSOUFA M’BARK AL JAZIRA – ÉMIRATS ARABES UNIS BELHANDA YOUNES NICE – FRANCE BOUFAL SOUFIANE SOUTHAMPTON – ANGLETERRE TANNANE OUSSAMA SAINT-ÉTIENNE – FRANCE CARCELA GONZALEZ MEHDI GRANADA CF – ESPAGNE AMRABET NOUREDDINE WATFORD – ANGLETERRE EL HADDAD ISMAIL WAC – MAROC ALIOUI RACHID NIMES OLYMPIQUE – FRANCE EN-NESYRI YOUSSEF MALAGA – ESPAGNE BOUTAIB KHALID RC STRASBOURG – FRANCE EL ARABI YOUSSEF LEKHWIYA SC – QATAR

Le cas Ziyech

La décision d’Hervé Renard de ne pas convoquer Hakim Ziyech aurait provoqué des tensions entre le président de la fédération royale marocaine du football (FRMF) Faouzi Lakjaa, et le coach des lions de l’Atlas. Selon l’édition du 22 décembre du quotidien Le Matin, le patron du football marocain aurait tenté de s’opposer à cette décision.

Dans un entretien accordé au site de la FRMF, Hervé Renard justifie son choix : « C’est un joueur pétri de talent mais je n’aime pas entasser les joueurs évoluant au même poste. Je dispose de Younes Belhanda, qui rayonne avec l’OGC-Nice et de Mbarek Boussoufa, qui jouit d’une grande expérience ainsi que d’un état d’esprit exceptionnel ». Pour le sélectionneur national « les qualités du joueur ne sont pas remises en cause » mais il estime que l’Ajacide accepte difficilement « de s’asseoir sur le banc ».

Le choix des Émirats arabes unis pour le stage de préparation

Avant de se rendre au Gabon, les Lions de l’Atlas prépareront la compétition aux Émirats arabes unis. Pour Hervé Renard, le choix de ce pays est justifié par le fait qu’il est « assez calme et propice pour une préparation d’une dizaine de jours ». Autre élément justifiant le choix de ce pays : les infrastructures dont il dispose : « Les infrastructures sont au top […] Je vais disputer ma sixième CAN consécutive et j’ai eu la chance de me préparer deux fois aux Émirats arabes unis et [les circonstances] m’ont souri. J’y suis allé avec le Ghana en tant qu’entraîneur-adjoint, et j’ai fini 3e, et puis en 2015 avec la Côte d’Ivoire et ça s’est plutôt bien passé. »

En 2015, la sélection ivoirienne avait remporté la compétition sous la férule d’Hervé Renard. Les Éléphants, la sélection togolaise et la République démocratique du Congo figurent dans le groupe du Maroc.