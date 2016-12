Orange Maroc lance une nouvelle offre mobile plus agressive

Orange compte bien faire entendre sa voix sur le marché marocain. L’opérateur va proposer une nouvelle offre incluant certaines nouveautés, comme un forfait mensuel à 49 dirhams. Le détail.

Huit jours après l’annonce de sa nouvelle identité accompagnée de plusieurs offres de lancement, Orange, ex-Méditel, est revenu à la charge le 15 décembre avec une nouvelle batterie d’offres.

Une offre internationale plus agressive

Première nouveauté, la filiale marocaine de l’opérateur français a mis sur le marché une nouvelle offre roaming. Une offre qui prend en considération la concurrence dans le secteur des télécommunications. Le prix de la communication TCC chez Orange depuis la France ou l’Espagne est six dirhams, tandis qu’elle est fixée à neuf dirhams pour Maroc Telecom.

Pour sa nouvelle offre, Orange s’appuie également sur un large réseau et fait jouer les synergies avec la maison-mère afin de proposer des prix plus attractifs sur les forfaits roaming. « Nos clients auront le choix entre deux Pass roaming Internet: 500 Mo à 250 dirhams et 1 Go à 500 dirhams. L’offre des Pass est encore plus étendue avec les accords du groupe Orange, qui couvre aujourd’hui 42 pays », ajoute le management d’Orange.

Un forfait à … « alf ryal »

Orange a, aussi, complètement reconsidéré son offre postpayée avec cinq nouveaux forfaits, en se basant sur la « demande du marché ». Si la plupart des forfaits proposés restent, somme toute, classiques alliant offre voix et data à des prix allant de 99 dirhams à 499 dirhams, un autre forfait se dégage du lot.

L’opérateur mise tout sur la démocratisation du post-payé en offrant aux clients marocains le premier forfait mensuel à moins de 50 dirhams. « Les Marocains pourront se passer des multiples recharges chaque mois en adoptant le forfait de “alf ryal”», explique le management de Orange Maroc. À 49 dirhams, le client d’Orange bénéficiera mensuellement de deux heures de communication, de 2 Go d’Internet, des SMS illimités et de dix heures de communication vers trois numéros Orange.

ADSL, faire du neuf avec de l’ancien

Étant dans l’incapacité de proposer une offre ADSL en bonne et due forme, Orange Maroc contourne son problème d’accès aux infrastructures fixes. L’opérateur propose une solution pour avoir un wi-fi à la maison « avec un débit beaucoup plus important que celui que [le client possède] actuellement avec l’ADSL », promet le management. Une offre qui existait déjà du temps de Méditel, rebaptisée « Dar Box » et qui donne accès à un routeur wi-fi, dans lequel est insérée une carte SIM 4G. Le client peut souscrire à l’offre à travers un abonnement mensuel ou en rechargeant en fonction de ses besoins.