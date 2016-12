Quand Douzi fait découvrir l’Oriental à CNN

Le chanteur Douzi fait office de guide, dans un documentaire sur la région de l’Oriental, diffusé par la chaîne américaine CNN.

Le célèbre chanteur Belgo-marocain Douzi a guidé les équipes de la chaîne américaine CNN, dans le cadre de leur série de reportages intitulés « Inside Africa ». Cette dernière s’est particulièrement intéressée à la région de l’Oriental d’où le chanteur est originaire. La vidéo, diffusée sur le réseau social YouTube, le 11 décembre, a été visionnée plus de 35 000 fois.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Douzi prend son rôle à cœur : découverte du patrimoine, partage du chant traditionnel, dégustation de mets gastronomiques locaux… Le chanteur livre un aperçu de la richesse culturelle qu’offre sa région natale. Ne passant pas inaperçu, l’enfant du pays profite de cet instant pour mesurer son taux de popularité, enchaînant les selfies avec les curieux et les fans de la première heure. Le documentaire, lui, fait un focus sur le raï, musique traditionnelle dont Douzi reste l’un des plus fidèles ambassadeurs à ce jour.