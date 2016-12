60% des Marocains seulement sont conscients des effets des changements climatiques

Selon une étude du Haut-commissariat au plan, seuls 60 % des Marocains sont pleinement conscients des effets des changements climatiques.

Dans une étude présentée ce 6 décembre, à Rabat, le Haut-commissariat au Plan (HCP) affirme que seuls 60 % des Marocains sont conscients des effets des changements climatiques sur la régularité des pluies, le niveau des températures et le niveau de ressource en eau.

Cette enquête nationale, réalisée au cours de l’été 2016, s’est fixé comme objectif « d’appréhender l’évaluation par les citoyens, dans leur vécu quotidien, des dimensions du développement humain [au Maroc] » comme l’expliquait Ahmed Lahlimi Alami, Haut-commissaire au plan, lors de la conférence de presse.

Dans le détail, 50 % des Marocains interrogés déclarent avoir pris des initiatives en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, au cours des cinq dernières années. 65 % affirment quant à eux, être disposés à en prendre, dans le futur, pour contribuer à la protection de l’environnement, notamment en ayant recours à l’énergie solaire au lieu du gaz et du bois. Si les citoyens estiment que la facture est généralement « jugée élevée », ces derniers trouvent que l’accès à l’eau et l’électricité est perçu comme « largement satisfaisant ». En revanche, les Marocains estiment que le niveau de qualité et de sécurité des transports routiers, ainsi que celui des espaces verts, est plutôt « négatif ».

La prise de conscience collective est en deçà des espérances: Un rapport de l’Institut mondial des ressources (World Ressources Institute) révélait, en 2015, que la situation au Maroc est préoccupante. Le royaume figure parmi les trente-trois pays les plus menacés par le manque d’eau à l’horizon 2040.