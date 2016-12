De grands groupes marocains présents pour le forum économique Maroc-Nigéria

L’événement a été marqué par la participation de responsables de l’OCP, de la SNI, de Masen ou encore d’Attijariwafa Bank.

Dragon économique du continent, le Nigéria accueille depuis le 30 novembre le forum d’affaires maroco-nigérian en marge de la visite royale, prévue ce 2 décembre. Pour cette rencontre économique, le Maroc n’a pas fait les choses à moitié. Le royaume a dépêché à Lagos une forte délégation conduite par la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriam Bensalah–Chaqroun et comprenant les présidents de grands groupes marocains comme l’OCP, le GPBM, la SNI, MASEN, la Bourse de Casablanca, Attijariwafa Bank, Marchica Med, l’ONMT, Crédit Agricole du Maroc, BMCE Bank Of Africa, Holmarcom, Banque centrale populaire, SNTL, SANAM et l’ONHYM.

Pour Abdou Diop, président de la Commission des relations Sud/Sud de la CGEM cité par la MAP : « le forum d’affaires maroco-nigérian est une première réelle opportunité pour les secteurs privés marocain et nigérian d’examiner les moyens devant permettre d’accroître les investissements et les échanges entre le Maroc et le Nigéria ». Et d’ajouter : « la mission des hommes d’affaires marocains à Lagos est de prospecter avec leurs homologues nigérians les secteurs susceptibles d’un partenariat et d’une coopération entre les deux pays, a-t-il dit, faisant observer que le Nigéria a une forte présence en Afrique anglophone, alors que le Maroc, 4e économie du continent, a une forte présence en Afrique francophone ».

Partenariat win-win

Ce forum a pour ambition de promouvoir un partenariat novateur et d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissement offertes par le Maroc et le Nigeria. Les deux parties examineront, dans ce sens, les possibilités de coopération dans plusieurs secteurs porteurs, notamment l’industrie agroalimentaire, l’équipement automobile, le tourisme, le phosphate, la construction, les banques et les produits artisanaux. Le programme prévoit aussi des réunions BtoB entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologues nigérians. Lors de cette rencontre, la partie marocaine évoquera le climat et l’environnement des affaires au Maroc, le Plan Maroc Vert, le Plan des énergies renouvelables, le Plan d’accélération industrielle et la Vision 2020 du tourisme. Pour sa part, la partie nigériane présentera le cadre et les opportunités d’investissement au Nigéria.

Ce pays est actuellement prédisposé à s’imposer comme une puissance africaine incontournable du XXIe siècle et constitue une véritable locomotive au niveau de la sous-région. Pays le plus peuplé de l’Afrique avec près de 186 millions d’habitants, le Nigeria dispose d’abondantes ressources naturelles, aussi bien minières qu’agricoles. C’est l’un des premiers producteurs mondiaux de produits agricoles tels que les arachides ou le cacao, ou encore de produits miniers comme le charbon. Toutefois, ce pays ouest-africain reste largement tributaire de l’industrie du pétrole bien que des secteurs entiers comme l’informatique et les télécommunications s’y soient considérablement développés ces dernières années.