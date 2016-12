Loubna Abidar revient sur la polémique Much Loved et affirme qu’elle jouera le rôle d’une femme dans un univers islamiste extrémiste.

Lors d’un entretien avec le site d’information espagnol El Comercio, l’actrice Loubna Abidar réagit sur le prix de la meilleure actrice qu’elle vient de recevoir au Festival du film de Gijon ainsi que sur les réactions suscitées par le film Much Loved de Nabil Ayouch.

Sur son prix, elle indique que cela lui faisait prendre plus confiance en elle et lui donne du courage pour affronter les problèmes à l’avenir. Et remercie Nabil Ayouch de lui avoir offert ce rôle qui lui fait rappeler son enfance dans un quartier populaire à Marrakech où elle apercevait les prostituées.

Sur les réactions des Marocains par rapport à Much Loved, Abidar indique qu’elle fut surprise du déchaînement des gens. «Nous avions conscience que ce film allait créer une polémique qu’il ne passerait pas comme une lettre, mais nous ne nous attendions pas à toute cette violence. Nous ne savions pas que nous allions être tabassés ou menacés de mort», a-t-elle confié. Pour Loubna Abidar, «le Maroc est un des plus grands pays consommateurs de sexe et d’alcool sauf que les Marocains sont hypocrites et ne veulent pas l’admettre. »

L’actrice de Much Loved a également révélé qu’elle est sur un projet où elle jouera le rôle d’une femme islamiste extrémiste.