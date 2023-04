Akhannouch préside une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de réforme du système de santé

Le chef du gouvernement a tenu, mardi 11 avril à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de réforme du système de santé, à laquelle ont pris part Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, et Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget.

Par Marie Serikpa