Yango, un nouveau service de covoiturage à Casablanca

Après Abidjan, Bouaké, Accra, Kumasi, Douala, Yaoundé, Dakar, Lusaka, Luanda, Brazzaville, Alger et Kinshasa, le service russe de covoiturage pose ses jalons au Maroc, qui sera le deuxième pays d’Afrique du Nord à bénéficier des services de Yango.

En effet, depuis son arrivée sur le continent africain, Yango s’est rapidement imposé comme l’un des leaders locaux. Après avoir étendu sa présence à plus de 20 pays, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale, comme la Norvège, les Émirats arabes unis, la Finlande, la Bolivie, le Pérou et bien d’autres, Yango s’est aventuré en 2018 en Afrique, avec des succès notables en Côte d’Ivoire.