Hausse des prix : les langues commencent à se délier

Plus de 60 villes et localités du royaume ont connues des manifestations, samedi 8 avril, contre la vie chère. C’est le chiffre revendiqué par le Front social marocain (FSM), coalition composée de syndicats et d’ONG de défense des droits humains. L’affluence, elle, laisse à désirer. Place Sraghna à Casablanca, face au Parlement à Rabat, mais aussi à Tanger, Tétouan, Meknès, Marrakech, Oujda, Errachidia… les veillées organisées après le repas du ftour n’ont pas attiré grand monde.

Les centaines de personnes rassemblées sur des places publiques également occupées par les forces de l’ordre ont dénoncé la hausse en flèche des denrées alimentaires. En ligne de mire, le gouvernement Akhannouch et son “laxisme” face à la détérioration continue du pouvoir d’achat des Marocains. Autre sujet où le chef du gouvernement est personnellement pointé, la non-répercussion de la chute du cours du baril…